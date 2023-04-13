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  4. Ключевой хавбек Интера восстановился после травмы
Италия
13 апреля 2023, 16:20 |
156
0

Ключевой хавбек Интера восстановился после травмы

Хакан Чалханоглу уже тренируется в общей группе

13 апреля 2023, 16:20 |
156
0
Ключевой хавбек Интера восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Один из лидеров «Интера» Хакан Чалханоглу полностью восстановился после травмы и сегодня уже тренировался в общей группе команды Симоне Индзаги. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Чалханоглу получил растяжение мышцы бедра в матче за сборную Турции. Ожидается, что 29-летний хавбек выйдет на замену в ближайшем матче «Интера» в Серии А против «Монцы» 15 апреля, а 19 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» сможет выйти даже в основе.

В нынешнем сезоне на счету Чалханоглу 3 гола и 6 ассистов в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник SempreInter.com
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