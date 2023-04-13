Ключевой хавбек Интера восстановился после травмы

Один из лидеров «Интера» Хакан Чалханоглу полностью восстановился после травмы и сегодня уже тренировался в общей группе команды Симоне Индзаги. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Чалханоглу получил растяжение мышцы бедра в матче за сборную Турции. Ожидается, что 29-летний хавбек выйдет на замену в ближайшем матче «Интера» в Серии А против «Монцы» 15 апреля, а 19 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» сможет выйти даже в основе.

В нынешнем сезоне на счету Чалханоглу 3 гола и 6 ассистов в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах.