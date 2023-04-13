Юношеский чемпионат Украины. Лидеры Рух и Динамо сыграли вничью

В матче Юношеского чемпионата Украины состоялся матч лидеров. «Рух», который идет на первой позиции, принимал игроков «Динамо», расположившихся на второй строчке.

Встреча завершилась вничью 0:0.

«Рух» U-19 лидирует с 54 очками, а у киевлян на 4 пункта меньше и на один сыгранный матч больше. Топ-3 замыкает «Шахтер» U-19 с 48 очками.

Юношеский чемпионат Украины U-19. 21-й тур

«Рух» – «Динамо» – 0:0

«Рух»: 1. Герета, 3. Слюбик, 4. Холод, 11. Китела (к), 6. Савчук, 5. Бойко, 8. Русяк (20. Рогачев, 83), 15. Столярчук, 7. Непейпиев ( 2. Михальчук, 89), 9. Теслюк (18. Герега, 89), 10. Боцькив (16. Касарда, 67).

«Динамо»: 1. Игнатенко, 20. Гусев, 3. Боль (9. Слесарь, 82), 2. Еременко, 8. Бенедюк (к), 4. Балаба, 22. Малыш, 14. Яцык, 7. Кремчанин, 30. Диалло, 11. Горбач.