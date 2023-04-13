Украина. Премьер лига13 апреля 2023, 15:36 |
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Стало известно, какой канал покажет матч Рух – Динамо
Встреча состоится 14 апреля в 15:00
13 апреля 2023, 15:36 |
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14 апреля состоится матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Рух» будет принимать «Динамо».
Прямая трансляция встречи запланирована на телеканале 2+2. Также трансляция поединка будет доступна на YouTube-каналах спортивных проектов группы 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital.
Сейчас киевляне занимают 4 место в турнирной таблице, отставая от луганской «Зари» на одно очко. Тем временем «Рух» занимает 14 место, набрав 18 очков в 19 матчах.
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