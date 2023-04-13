Челси пригласил Нагельсманна на собеседование
Ранее «Синие» уже встречались с Луисом Энрике
«Челси» пригласил на собеседование экс-наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Сам Нагельсманн заинтересован в работе с «Челси». Переговоры между сторонами будут продолжаться в ближайшие недели.
Ранее на собеседовании в «Челси» уже побывал Луис Энрике, и сумел произвести на руководство «Синих» положительное впечатление.
До конца сезона «Челси» возглавляет Фрэнк Лэмпард. Его шансы остаться в клубе оцениваются как минимальные, и они снизились после вчерашнего поражения 0:2 от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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