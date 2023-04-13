Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси пригласил Нагельсманна на собеседование
Англия
13 апреля 2023, 15:25 |
812
0

Челси пригласил Нагельсманна на собеседование

Ранее «Синие» уже встречались с Луисом Энрике

13 апреля 2023, 15:25 |
812
0
Челси пригласил Нагельсманна на собеседование
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

«Челси» пригласил на собеседование экс-наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сам Нагельсманн заинтересован в работе с «Челси». Переговоры между сторонами будут продолжаться в ближайшие недели.

Ранее на собеседовании в «Челси» уже побывал Луис Энрике, и сумел произвести на руководство «Синих» положительное впечатление.

До конца сезона «Челси» возглавляет Фрэнк Лэмпард. Его шансы остаться в клубе оцениваются как минимальные, и они снизились после вчерашнего поражения 0:2 от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По теме:
Челси повторил антирекорд почти 30-летней давности
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Челси еще хорошо отделался»
Тибо КУРТУА: «Тревожит то, что мы не смогли забить еще»
Челси Юлиан Нагельсманн Луис Энрике
Источник Bild
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина одержала первую победу после возвращения
Теннис | 12 апреля 2023, 18:04 22
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения

Элина обыграла Елену-Габриэлу Русе на турнире ITF в Швейцарии

ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
Футбол | 13 апреля 2023, 04:28 3
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч
ВИДЕО. В начищенных туфлях в 63 года. Анчелотти филигранно обработал мяч

Наставник «Реала» показал свое мастерство

У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
Футбол | 12.04.2023, 22:12
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Красивые матчи раньше были, больше не будет красиво»
Футбол | 13.04.2023, 14:29
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Красивые матчи раньше были, больше не будет красиво»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Красивые матчи раньше были, больше не будет красиво»
Букайо САКА: «Матч с Манчестер Сити будет сродни финалу»
Футбол | 13.04.2023, 11:33
Букайо САКА: «Матч с Манчестер Сити будет сродни финалу»
Букайо САКА: «Матч с Манчестер Сити будет сродни финалу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Быстрый взор. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Быстрый взор. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели дуэль взглядов
12.04.2023, 05:59
Бокс
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
11.04.2023, 20:21 17
Футбол
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
12.04.2023, 18:51 6
Война
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
11.04.2023, 23:53 30
Футбол
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
13.04.2023, 06:05
Футбол
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
13.04.2023, 05:46 15
Футбол
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности