Челси пригласил Нагельсманна на собеседование

«Челси» пригласил на собеседование экс-наставника «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Сам Нагельсманн заинтересован в работе с «Челси». Переговоры между сторонами будут продолжаться в ближайшие недели.

Ранее на собеседовании в «Челси» уже побывал Луис Энрике, и сумел произвести на руководство «Синих» положительное впечатление.

До конца сезона «Челси» возглавляет Фрэнк Лэмпард. Его шансы остаться в клубе оцениваются как минимальные, и они снизились после вчерашнего поражения 0:2 от «Реала» в четвертьфинале Лиги чемпионов.