«Уйду со стадиона». Тренер Наполи не может объяснить действия фанов

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти надеется, что болельщики команды не собираются бойкотировать ответный матч Лиги чемпионов против «Милана».

2 апреля фаны «Наполи» не пришли на домашний матч чемпионата Италии против «Милана», протестуя против президента клуба Аурелио де Лаурентиса и руководства из-за цен на билеты.

«Не знаю, что ждать в ответном матче против «Милана». Но я был расстроен, когда увидел стадион в матче чемпионата Италии, ведь мы идем к чемпионству впервые за 33 года. Этого я понять не могу. Если увижу такое во время ответного поединка ЛЧ, то уйду со стадиона и поеду домой. Объяснить я это не могу».

«И игроки это чувствуют, ведь пришлось играть против «Милана» в странной атмосфере», – сказал Спаллетти.

«Наполи» проиграл первый матч четвертьфинала ЛЧ 0:1.