«Уйду со стадиона». Тренер Наполи не может объяснить действия фанов
Болельщики протестуют, оставляя команду Спаллетти без поддержки
Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти надеется, что болельщики команды не собираются бойкотировать ответный матч Лиги чемпионов против «Милана».
2 апреля фаны «Наполи» не пришли на домашний матч чемпионата Италии против «Милана», протестуя против президента клуба Аурелио де Лаурентиса и руководства из-за цен на билеты.
«Не знаю, что ждать в ответном матче против «Милана». Но я был расстроен, когда увидел стадион в матче чемпионата Италии, ведь мы идем к чемпионству впервые за 33 года. Этого я понять не могу. Если увижу такое во время ответного поединка ЛЧ, то уйду со стадиона и поеду домой. Объяснить я это не могу».
«И игроки это чувствуют, ведь пришлось играть против «Милана» в странной атмосфере», – сказал Спаллетти.
«Наполи» проиграл первый матч четвертьфинала ЛЧ 0:1.
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