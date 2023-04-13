Англия13 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:22
616
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Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo
Поклонники футболиста теперь могут заказать у него персонализированные видеосообщения
13 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:22
616
0
Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo.
«Привет, народ. Это Алекс Зинченко. Я рад присоединиться к Cameo и делиться приятными моментами с поклонниками по всему миру», – сказал украинский спортсмен в приветственном видео.
Отметим, что сайт Cameo позволяет знаменитостям посылать персонализированные видеосообщения поклонникам за соответствующую плату.
Заказать видео от Зинченко стоит 4801 гривну (130 долларов).
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