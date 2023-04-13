Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo.

«Привет, народ. Это Алекс Зинченко. Я рад присоединиться к Cameo и делиться приятными моментами с поклонниками по всему миру», – сказал украинский спортсмен в приветственном видео.

Отметим, что сайт Cameo позволяет знаменитостям посылать персонализированные видеосообщения поклонникам за соответствующую плату.

Заказать видео от Зинченко стоит 4801 гривну (130 долларов).