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Англия
13 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:22
616
0

Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo

Поклонники футболиста теперь могут заказать у него персонализированные видеосообщения

13 апреля 2023, 15:20 | Обновлено 13 апреля 2023, 15:22
616
0
Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко зарегистрировался на платформе Cameo.

«Привет, народ. Это Алекс Зинченко. Я рад присоединиться к Cameo и делиться приятными моментами с поклонниками по всему миру», – сказал украинский спортсмен в приветственном видео.

Отметим, что сайт Cameo позволяет знаменитостям посылать персонализированные видеосообщения поклонникам за соответствующую плату.

Заказать видео от Зинченко стоит 4801 гривну (130 долларов).

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Cameo Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Cameo
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