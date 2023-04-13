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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Красивые матчи раньше были, больше не будет красиво»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 14:29 |
663
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Красивые матчи раньше были, больше не будет красиво»

Наставник оценил чемпионскую гонку

13 апреля 2023, 14:29 |
663
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Красивые матчи раньше были, больше не будет красиво»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич оценил сложную победу над «Львовом» в матче УПЛ со счетом 2:1, а также чемпионскую гонку в сезоне.

«Впервые проходим этот путь борьбы за высшие места. Иногда спешим, потому что думаем, что нет времени забить гол. Соперник показал свой уровень еще в прошлом туре, когда мог «Днепру-1» 3-4 гола забить. Если будут так играть дальше, то «Львов» не должен быть последним. Так вышло, что немного фарта, но забили. Утомили соперника подачами и ударами. Забил молодой пацан, нужно похвалить, что в 18 лет забивает важные голы. Есть проблемы с реализацией, но если заберем несколько побед подряд, то будет легче».

«До конца чемпионата будет тяжело. Красивые игры были раньше, больше красивых матчей не будет. Битва продолжается: «Днепр-1» рядом, «Заря», «Динамо». Очень интересный чемпионат, не помню, когда был такой интересный», – сказал Йовичевич.

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Шахтер Донецк Игор Йовичевич Львов - Шахтер
Источник ФК Шахтер Донецк
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