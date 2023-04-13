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  4. Букайо САКА: «Матч с Манчестер Сити будет сродни финалу»
Англия
13 апреля 2023, 11:33 | Обновлено 13 апреля 2023, 12:04
164
0

Букайо САКА: «Матч с Манчестер Сити будет сродни финалу»

Вингер «Арсенала» – о чемпионской гонке в АПЛ

13 апреля 2023, 11:33 | Обновлено 13 апреля 2023, 12:04
164
0
Букайо САКА: «Матч с Манчестер Сити будет сродни финалу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился ожиданиями от исхода чемпионской гонки в английской Премьер-лиге.

«Сезон очень длинный, мы должны сохранять стабильность на протяжение всего пути, это мы и стараемся делать. Матч с «Манчестер Сити» будет сродни финалу. Для обеих команд это будет важнейшая игра, которая окажет важнейшее влияние на борьбу за чемпионство», - сказал Сака.

Отметим, что «канониры» лидируют в таблице, опережая «Манчестер Сити» на три очка. При этом у «горожан» впереди есть матч в запасе, а также очная встреча с «Арсеналом» на «Этихад Стэдиум».

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Букайо Сака Арсенал Лондон Манчестер Сити
Источник ФК Арсенал Лондон
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