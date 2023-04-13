Букайо САКА: «Матч с Манчестер Сити будет сродни финалу»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился ожиданиями от исхода чемпионской гонки в английской Премьер-лиге.

«Сезон очень длинный, мы должны сохранять стабильность на протяжение всего пути, это мы и стараемся делать. Матч с «Манчестер Сити» будет сродни финалу. Для обеих команд это будет важнейшая игра, которая окажет важнейшее влияние на борьбу за чемпионство», - сказал Сака.

Отметим, что «канониры» лидируют в таблице, опережая «Манчестер Сити» на три очка. При этом у «горожан» впереди есть матч в запасе, а также очная встреча с «Арсеналом» на «Этихад Стэдиум».