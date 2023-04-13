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Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 11:11 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:30
362
0

Таллес БРЕНЕР: «Динамо во всем мире традиционно ассоциируют с Украиной»

Бразильский легионер «Руха» – о сопернике по предстоящему матчу

13 апреля 2023, 11:11 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:30
362
0
Таллес БРЕНЕР: «Динамо во всем мире традиционно ассоциируют с Украиной»
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева. Таллес Бренер

Полузащитник львовского «Руха» Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 21-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Прошлую игру пропускал из-за повреждения, но сейчас я уже снова нахожусь в полноценном тренировочном процессе. Чувствую себя хорошо, физическое состояние вернулось к прежним кондициям, повреждения залечил, поэтому готовлюсь вместе со всеми к поединку с «Динамо».

Хочу помочь команде в матче с очень сильным соперником. «Динамо» во всем мире традиционно ассоциируют с Украиной и ее футболом. Но мы усердно готовимся и готовы дать бой киевлянам. Я лично надеюсь на положительный результат», - сказал Бренер.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится в пятницу, 14 апреля. Начало в 15:00 по Киеву.

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Таллес Бренер Динамо Киев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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