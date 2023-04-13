Таллес БРЕНЕР: «Динамо во всем мире традиционно ассоциируют с Украиной»

Полузащитник львовского «Руха» Таллес Бренер поделился ожиданиями от матча 21-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Прошлую игру пропускал из-за повреждения, но сейчас я уже снова нахожусь в полноценном тренировочном процессе. Чувствую себя хорошо, физическое состояние вернулось к прежним кондициям, повреждения залечил, поэтому готовлюсь вместе со всеми к поединку с «Динамо».

Хочу помочь команде в матче с очень сильным соперником. «Динамо» во всем мире традиционно ассоциируют с Украиной и ее футболом. Но мы усердно готовимся и готовы дать бой киевлянам. Я лично надеюсь на положительный результат», - сказал Бренер.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится в пятницу, 14 апреля. Начало в 15:00 по Киеву.