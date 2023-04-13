Мбаппе назвал свою главную задачу в рядах ПСЖ

Французский форвард клуба «ПСЖ» признался в том, что знает, к чему намерен стремиться в главной перспективе, будучи игроком парижской команды.

«Главной целью остается победа в Лиге чемпионов. Я уже выступал на всех стадиях плей-офф этого турнира, осталось лишь завоевать трофей. Это моя мечта. Буду надеется, что смогу выиграть этот титул с парижанами», – завил Мбаппе.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв оба матча «Баварии» (0:1, 0:2).