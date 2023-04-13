Мбаппе назвал свою главную задачу в рядах ПСЖ
Нападающий поделился планами
Французский форвард клуба «ПСЖ» признался в том, что знает, к чему намерен стремиться в главной перспективе, будучи игроком парижской команды.
«Главной целью остается победа в Лиге чемпионов. Я уже выступал на всех стадиях плей-офф этого турнира, осталось лишь завоевать трофей. Это моя мечта. Буду надеется, что смогу выиграть этот титул с парижанами», – завил Мбаппе.
Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «ПСЖ» выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв оба матча «Баварии» (0:1, 0:2).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Игоря Йовичевича выполнила более 25 ударов по воротам, но поражала их и за своей спиной
Браун Идейе зажигает за «Ярмук»