Боссы ПСЖ разочаровались в талантливом нападающем команды

В руководстве парижского клуба «ПСЖ» имеется недовольство действиями в матчах команды форварда Уго Экитике. Он, напомним, защищает цвета столичного коллектива на правах аренды.

В «ПСЖ» настроены на то, чтобы 20-летний француз будущим летом покинул клуб.

Экитике перешел в «ПСЖ» из «Реймса» летом 2022 года на правах аренды.

В нынешнем сезоне-2022/2023 Уго Экитике провел за парижскую команду во всех турнирах 27 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.