Франция13 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:55
1344
0
Боссы ПСЖ разочаровались в талантливом нападающем команды
Не все гладко у Экитике
13 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:55
1344
0
В руководстве парижского клуба «ПСЖ» имеется недовольство действиями в матчах команды форварда Уго Экитике. Он, напомним, защищает цвета столичного коллектива на правах аренды.
В «ПСЖ» настроены на то, чтобы 20-летний француз будущим летом покинул клуб.
Экитике перешел в «ПСЖ» из «Реймса» летом 2022 года на правах аренды.
В нынешнем сезоне-2022/2023 Уго Экитике провел за парижскую команду во всех турнирах 27 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 апреля 2023, 10:58 11
Житомирский клуб решил распрощаться с Вадимом Черваком
Футбол | 13 апреля 2023, 03:07 0
Эту награду получил Браим Диас
Теннис | 12.04.2023, 18:04
Футбол | 13.04.2023, 03:27
Футбол | 12.04.2023, 21:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.04.2023, 12:59 10
11.04.2023, 21:40 17
11.04.2023, 08:28 4
12.04.2023, 05:59
12.04.2023, 19:35 4
13.04.2023, 05:46 4
11.04.2023, 09:27 12
11.04.2023, 20:56 6