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Франция
13 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:55
1344
0

Боссы ПСЖ разочаровались в талантливом нападающем команды

Не все гладко у Экитике

13 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 09:55
1344
0
Боссы ПСЖ разочаровались в талантливом нападающем команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

В руководстве парижского клуба «ПСЖ» имеется недовольство действиями в матчах команды форварда Уго Экитике. Он, напомним, защищает цвета столичного коллектива на правах аренды.

В «ПСЖ» настроены на то, чтобы 20-летний француз будущим летом покинул клуб.

Экитике перешел в «ПСЖ» из «Реймса» летом 2022 года на правах аренды.

В нынешнем сезоне-2022/2023 Уго Экитике провел за парижскую команду во всех турнирах 27 матчей, забил 4 гола, сделал 3 ассиста.

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Уго Экитике ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1
Источник L'Equipe
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