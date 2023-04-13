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13 апреля 2023, 05:46 |
1115
0

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине

Браун Идейе зажигает за «Ярмук»

13 апреля 2023, 05:46 |
1115
0
ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине
Twitter. Браун Идейе

8 апреля состоялся матч 16-го тура чемпионата Кувейта по футболу между клубами «Ярмук» и «Аль-Сулайбихат». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

Покер за «Ярмук» оформил 34-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Нигерии Браун Идейе. Интересно, что все 7 мячей были забиты во втором тайме.

Идейе выступал за «бело-синих» в период с 2011 по 2014 год и был лидером атаки команды. За все время он провел 107 матчей, в которых отличился 45 голами и отдал 12 ассистов. Браун выиграл с киевлянами Кубок Украины, а затем бросил в столице двоих детей, которым никак не помогал. Украинка Яна, которая родила футболисту двух детей (мальчика и девочку), была вынуждена обратиться к юристам.

Вот что после разбирательств заявила адвокат девушки порталу «КП»:

«Я подписала соглашение о конфиденциальности, поэтому не имею права разглашать подробности. Могу только сказать, что клиентка, пришедшая ко мне с проблемой и заключившая со мной договор, уходя, осталась довольна моей работой, ее качеством и объемом, а также работой моей компании. Если скажу что-нибудь лишнее, это может обернуться против Яны, чего я не могу допустить. Я даже не могу сказать, кто адвокат господина Идейе в этом вопросе, или как закончился разговор между Яной и Брауном – это адвокатская тайна, которую я не могу нарушить. Мой клиент доволен и благодарен – для меня это превыше всего. Если, не дай бог, у кого возникнут проблемы такого же рода, я теперь знаю, как их решить, знаю путь, как и что делать. Что касается Яны, на данный момент она в моих услугах не нуждается».

ВИДЕО. Экс-игрок Динамо оформил покер в Кувейте. Он бросил детей в Украине

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Источник Sport.ua
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