Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Специя – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Специя
14.04.2023 21:45 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 апреля 2023, 03:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 03:49
8
0

Специя – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 апреля в 21:45 по Киеву

13 апреля 2023, 03:47 | Обновлено 13 апреля 2023, 03:49
8
0
Специя – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля на «Альберто Пикко» пройдет матч 30-го тура Серии А, в котором «Специя» встретится с «Лацио». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Специя

Команда показывает достаточно посредственные результаты. Это при том, что сейчас у нее в составе расцвел Мбала Нзола. После слабого прошлого сезона анголец с французским паспортом наколотил уже дюжину голов. Для сравнения, Шомуродов только недавно отметился первым мячом после того, как перебрался из Ромы, да и Коваленко не имеет стабильного места в основе. Орлята не набирают в среднем и очка за матч. С другой стороны, подопечные Семпличи удивили в марте победой над Интером. И, главное, сейчас в Кальчо есть тройка откровенных аутсайдеров. Это и позволяет ощущаться достаточно спокойно. Да, Верона в прошлом туре выиграла - и, будто реагируя на это, свели вничью поединок против набравшей форму Фиорентины.

Лацио

Клуб достаточно прагматично сосредоточился на 1-й задаче. Он уступил еще зимой Ювентусу в кубке. И избавился от нагрузки на евроарене. В Лиге Европы все закончилось уже после группового этапа. После этого итальянцы перебрались в Лигу конференций и, худо-бедно, за счет единственного гола пройдя ЧФР, благополучно проиграли в обоих поединках АЗ. Но это все объяснимо: Маурицио Сарри и его подопечные хотят финишировать в топ-4 Серии А. Это позволит вернуться следующей осенью в Лигу чемпионов. Мощным рывком с конца зимы небесно-голубые смогли обойти конкурентов и выбраться на 2-е место - а Наполи недостижим в принципе в 2022/2023. Свои амбиции получилось подтвердить, сумев в прошлом туре разобраться с самим Ювентусом.

Статистика личных встреч

Пока что у Лацио стопроцентная статистика. Все 5 матчей со Специей закончились победами столичного гранда, в том числе 4-0 в рамках этого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. С учетом мотивации и формы нынешнего Лацио, верим в его очередную победу с коэффициентом - 1,70.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ювентус – Спортинг. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Фейеноорд – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Севилья. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Специя Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де ДЗЕРБИ: «Мудрик – топ-игрок. У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ»
Футбол | 12 апреля 2023, 21:25 14
Де ДЗЕРБИ: «Мудрик – топ-игрок. У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ»
Де ДЗЕРБИ: «Мудрик – топ-игрок. У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ»

Главный тренер «Брайтона» верит в успех украинского вингера «Челси»

Реал – Челси – 2:0. Короли деклассировали пенсионеров. Видео голов и обзор
Футбол | 13 апреля 2023, 00:05 0
Реал – Челси – 2:0. Короли деклассировали пенсионеров. Видео голов и обзор
Реал – Челси – 2:0. Короли деклассировали пенсионеров. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Не идут дела. Какие команды являются главными неудачниками в футболе
Футбол | 12.04.2023, 12:13
Не идут дела. Какие команды являются главными неудачниками в футболе
Не идут дела. Какие команды являются главными неудачниками в футболе
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Футбол | 12.04.2023, 21:05
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Футбол | 12.04.2023, 10:58
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 6
Баскетбол
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
Что Свитолина, Костюк и Цуренко предложили WTA по отстранению игроков из рф
12.04.2023, 19:35 4
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
11.04.2023, 12:59 10
Футбол
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
11.04.2023, 20:21 17
Футбол
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
11.04.2023, 21:40 17
Футбол
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
11.04.2023, 08:28 4
Бокс
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
Бундесмашина сломалась, гандболистки – на ЧМ, бешеный контракт для Реброва
12.04.2023, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности