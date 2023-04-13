14 апреля на «Альберто Пикко» пройдет матч 30-го тура Серии А, в котором «Специя» встретится с «Лацио». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Специя

Команда показывает достаточно посредственные результаты. Это при том, что сейчас у нее в составе расцвел Мбала Нзола. После слабого прошлого сезона анголец с французским паспортом наколотил уже дюжину голов. Для сравнения, Шомуродов только недавно отметился первым мячом после того, как перебрался из Ромы, да и Коваленко не имеет стабильного места в основе. Орлята не набирают в среднем и очка за матч. С другой стороны, подопечные Семпличи удивили в марте победой над Интером. И, главное, сейчас в Кальчо есть тройка откровенных аутсайдеров. Это и позволяет ощущаться достаточно спокойно. Да, Верона в прошлом туре выиграла - и, будто реагируя на это, свели вничью поединок против набравшей форму Фиорентины.

Лацио

Клуб достаточно прагматично сосредоточился на 1-й задаче. Он уступил еще зимой Ювентусу в кубке. И избавился от нагрузки на евроарене. В Лиге Европы все закончилось уже после группового этапа. После этого итальянцы перебрались в Лигу конференций и, худо-бедно, за счет единственного гола пройдя ЧФР, благополучно проиграли в обоих поединках АЗ. Но это все объяснимо: Маурицио Сарри и его подопечные хотят финишировать в топ-4 Серии А. Это позволит вернуться следующей осенью в Лигу чемпионов. Мощным рывком с конца зимы небесно-голубые смогли обойти конкурентов и выбраться на 2-е место - а Наполи недостижим в принципе в 2022/2023. Свои амбиции получилось подтвердить, сумев в прошлом туре разобраться с самим Ювентусом.

Статистика личных встреч

Пока что у Лацио стопроцентная статистика. Все 5 матчей со Специей закончились победами столичного гранда, в том числе 4-0 в рамках этого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. С учетом мотивации и формы нынешнего Лацио, верим в его очередную победу с коэффициентом - 1,70.