СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля

В четверг, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Фейеноорд – Рома

2.46 – 3.34 – 2.22

22:00 Байер – Юнион Сент-Жиллуа

1.61 – 4.48 – 5.90

22:00 Манчестер Юнайтед – Севилья

1.41 – 5.05 – 9.00

22:00 Ювентус – Спортинг

1.86 – 3.64 – 4.90

19:45 Гент – Вест Хэм

3.42 – 3.40 – 2.14

ТЕННИС

15:00 Новак Джокович – Лоренцо Музетти

1.18 – 4.88