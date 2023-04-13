Лига Европы13 апреля 2023, 01:11 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля
Важные события во всех видах спорта
13 апреля 2023, 01:11 |
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В четверг, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Фейеноорд – Рома
22:00 Байер – Юнион Сент-Жиллуа
22:00 Манчестер Юнайтед – Севилья
22:00 Ювентус – Спортинг
19:45 Гент – Вест Хэм
ТЕННИС
15:00 Новак Джокович – Лоренцо Музетти
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