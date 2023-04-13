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Лига Европы
13 апреля 2023, 01:11 |
18
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля

Важные события во всех видах спорта

13 апреля 2023, 01:11 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Фейеноорд – Рома

Favbet 2.46 – 3.34 – 2.22

22:00 Байер – Юнион Сент-Жиллуа

Favbet 1.61 – 4.48 – 5.90

22:00 Манчестер Юнайтед – Севилья

Favbet 1.41 – 5.05 – 9.00

22:00 Ювентус – Спортинг

Favbet 1.86 – 3.64 – 4.90

19:45 Гент – Вест Хэм

Favbet 3.42 – 3.40 – 2.14

ТЕННИС

15:00 Новак Джокович – Лоренцо Музетти

Favbet 1.18 – 4.88

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Источник Sport.ua
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