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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 22:49 | Обновлено 12 апреля 2023, 23:04
531
0

ВИДЕО. Беннасер открыл счет. Милан вышел вперед в матче ЛЧ с Наполи

Хозяева поля после быстрой атаки забили первый гол на 40-й минуте

12 апреля 2023, 22:49 | Обновлено 12 апреля 2023, 23:04
531
0
ВИДЕО. Беннасер открыл счет. Милан вышел вперед в матче ЛЧ с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».

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Хозяева поля после быстрой атаки забили первый гол на 40-й минуте. Исмаэль Беннасер открыл счет точным ударом.

ГОЛ! 1:0. Исмаэль Беннасер, 40 мин.

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Исмаэль Беннасер Милан Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Милан - Наполи
Источник Sport.ua
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