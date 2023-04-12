ВИДЕО. Беннасер открыл счет. Милан вышел вперед в матче ЛЧ с Наполи

В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».

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Хозяева поля после быстрой атаки забили первый гол на 40-й минуте. Исмаэль Беннасер открыл счет точным ударом.

ГОЛ! 1:0. Исмаэль Беннасер, 40 мин.