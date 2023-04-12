Конкурент для Цыганкова. Жирона интересуется игроком Реала

Каталонский футбольный клуб «Жирона» интересуется 21-летним испанским игроком мадридского «Реала» Серхио Аррибасом.

Как сообщает Relevo, спортивному директору «жирондистов» Кике Карселю и главному тренеру команды Мичелу нравится футболист. Они уверены, что Аррибас прекрасно работает с мячом и быстро адаптируется к стилю «Жироны».

Основная позиция Серхио – атакующий полузащитник, однако большую часть матчей он отыграл на правом фланге, где в «Жироне» играет украинский футболист Виктор Цыганков.

За основную команду «Реала» Аррибас в текущем сезоне сыграл только 2 матча, в котором отличился 1 голом. 21-летний испанец выступает за вторую команду «сливочных». На его счету 29 игр и 13 голов за «Реал Кастилья».