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  4. Элина Свитолина – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 апреля 2023, 21:37 |
142
0

Элина Свитолина – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Кьяссо

12 апреля 2023, 21:37 |
142
0
Элина Свитолина – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире ITF W60 в Кьяссо.

Во втором раунде украинка сразится с Александрой Игнатик (Каданцу) из Румынии (№217 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Селин Наеф – Фиона Ферро. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Барборы Палицовой (№205 WTA) или Мирры Андреевой (№312 WTA).

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Александра Игнатик (Каданцу) Элина Свитолина смотреть онлайн ITF Кьяссо
Источник Sport.ua
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