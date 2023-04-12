Элина Свитолина – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире ITF W60 в Кьяссо.

Во втором раунде украинка сразится с Александрой Игнатик (Каданцу) из Румынии (№217 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Селин Наеф – Фиона Ферро. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Барборы Палицовой (№205 WTA) или Мирры Андреевой (№312 WTA).

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