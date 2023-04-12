Элина Свитолина – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Кьяссо
13 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире ITF W60 в Кьяссо.
Во втором раунде украинка сразится с Александрой Игнатик (Каданцу) из Румынии (№217 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Селин Наеф – Фиона Ферро. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли трижды, украинка выиграла два матча.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Барборы Палицовой (№205 WTA) или Мирры Андреевой (№312 WTA).
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