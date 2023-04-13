Берретини проиграл сет с 5:0, две баранки в итальянском дерби, Тим вылетел
Определились участники 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
В среду, 12 апреля, состоялись матчи 1/16 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло (Монако).
Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович в двух сетах выиграл у теннисиста без флага Ивана Гахова.
Ярким выдался поединок между Маттео Берреттини и Франсиско Черундоло. В первой партии Маттео выигрывал со счетом 5:0, однако проиграл 7 геймов подряд. Тем не менее игру он выиграл, взяв вторую партию на тай-брейке, а в третьем сете уверенно закрыл аргентинца.
В итальянском дерби между Лука Нарди и Лоренцо Музетти изначально можно было верить в то, что не смотря на статус андердога, Нарди сможет навязать борьбу Музетти. Однако Лоренцо повесил две баранки своему соотечественнику и вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Новаком Джоковичем.
Принц грунта Доминик Тим, к сожалению, не смог выйти в третий раунде соревнований. Австриец в двух сетах проиграл Хольгеру Руне.
АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [16]
Хуберт Хуркач [10] – Янник Синнер [7]
Даниил Медведев [3] – Александр Зверев [13]
Маттео Берреттини – Хольгер Руне [6]
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев – Карен Хачанов
Ян-Леннард Штруфф – Каспер Рууд [4]
Тейлор Фритц [8] – Иржи Легечка
Николас Харри – Стефанос Циципас [2]
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