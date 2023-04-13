Берретини проиграл сет с 5:0, две баранки в итальянском дерби, Тим вылетел

В среду, 12 апреля, состоялись матчи 1/16 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло (Монако).

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович в двух сетах выиграл у теннисиста без флага Ивана Гахова.

Ярким выдался поединок между Маттео Берреттини и Франсиско Черундоло. В первой партии Маттео выигрывал со счетом 5:0, однако проиграл 7 геймов подряд. Тем не менее игру он выиграл, взяв вторую партию на тай-брейке, а в третьем сете уверенно закрыл аргентинца.

В итальянском дерби между Лука Нарди и Лоренцо Музетти изначально можно было верить в то, что не смотря на статус андердога, Нарди сможет навязать борьбу Музетти. Однако Лоренцо повесил две баранки своему соотечественнику и вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с Новаком Джоковичем.

Принц грунта Доминик Тим, к сожалению, не смог выйти в третий раунде соревнований. Австриец в двух сетах проиграл Хольгеру Руне.

АТР 1000 Монте-Карло. Грунт. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Лоренцо Музетти [16]

Хуберт Хуркач [10] – Янник Синнер [7]

Даниил Медведев [3] – Александр Зверев [13]

Маттео Берреттини – Хольгер Руне [6]

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев – Карен Хачанов

Ян-Леннард Штруфф – Каспер Рууд [4]

Тейлор Фритц [8] – Иржи Легечка

Николас Харри – Стефанос Циципас [2]