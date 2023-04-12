Лунин и Мудрик – на скамейке. Стартовые составы на матч ЛЧ Реал – Челси

12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Бензема, Винисиус

Челси: Кепа, Джеймс, Силва, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Энцо, Ковачич, Канте, Феликс, Стерлинг

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин и левый вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начнут матч на скамейке запасных.