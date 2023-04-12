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  4. Лунин и Мудрик – на скамейке. Стартовые составы на матч ЛЧ Реал – Челси
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 12 апреля 2023, 20:44
873
5

Лунин и Мудрик – на скамейке. Стартовые составы на матч ЛЧ Реал – Челси

Поединок состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву

12 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 12 апреля 2023, 20:44
873
5
Лунин и Мудрик – на скамейке. Стартовые составы на матч ЛЧ Реал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

12 апреля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» встретится с лондонским «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Родриго, Бензема, Винисиус

Челси: Кепа, Джеймс, Силва, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Энцо, Ковачич, Канте, Феликс, Стерлинг

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин и левый вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик начнут матч на скамейке запасных.

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Реал Мадрид Челси Реал - Челси Лига чемпионов стартовые составы Андрей Лунин Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Remark
Мудрик Запасной? Как Так? 
П.С. Если серьезно, то удачи Мише, надеемся что его наконец-то прорвет и в матче он сделает минимум гол+пасс!!!
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+2
fitnes_sports066
Время Запасного пришло! Во втором тайме будет проигрывать то Мудрик выйдет. Если будет ничья либо выигрывать то его не выписать ну разве что в самой концовке чтоб подтянуть время.
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0
KIEWADIM
Странное решение. Строить игру вокруг нулячего Феликса
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0
Віталій Яценко
В 3 центрбека і лише 2 атакуючих гравці. Схема 5-3-2. Виключно контратакуюча. По новенькому. Побачимо  результати.
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0
Tatiana Tam
Впрочєм нічєго нового
Ответить
0
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