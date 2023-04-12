WTA12 апреля 2023, 17:13 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:13
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Известно, какой канал покажет матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия
Прямая трансляция запланирована в течение обоих игровых дней
12 апреля 2023, 17:13 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:13
572
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14-15 апреля в Турции на грунтовых кортах отеля Mega Saray в городе Белек сборная Украины примет команду Чехии в матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг.
Матч вживую будет показан на телевидении. На телеканале СПОРТ 1 состоится прямая трансляция в течение обоих игровых дней. Начало в пятницу и субботу в 11:00 по киевскому времени.
Команда, победившая в предстоящей встрече, в начале ноября этого года сыграет в финальном турнире розыгрыша.
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