Известно, какой канал покажет матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия

14-15 апреля в Турции на грунтовых кортах отеля Mega Saray в городе Белек сборная Украины примет команду Чехии в матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг.

Матч вживую будет показан на телевидении. На телеканале СПОРТ 1 состоится прямая трансляция в течение обоих игровых дней. Начало в пятницу и субботу в 11:00 по киевскому времени.

Команда, победившая в предстоящей встрече, в начале ноября этого года сыграет в финальном турнире розыгрыша.