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WTA
12 апреля 2023, 17:13 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:13
572
0

Известно, какой канал покажет матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия

Прямая трансляция запланирована в течение обоих игровых дней

12 апреля 2023, 17:13 | Обновлено 12 апреля 2023, 18:13
572
0
Известно, какой канал покажет матч Кубка Билли Джин Кинг Украина – Чехия
ФТУ

14-15 апреля в Турции на грунтовых кортах отеля Mega Saray в городе Белек сборная Украины примет команду Чехии в матчевой встрече Кубка Билли Джин Кинг.

Матч вживую будет показан на телевидении. На телеканале СПОРТ 1 состоится прямая трансляция в течение обоих игровых дней. Начало в пятницу и субботу в 11:00 по киевскому времени.

Команда, победившая в предстоящей встрече, в начале ноября этого года сыграет в финальном турнире розыгрыша.

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Источник Федерация тенниса Украины
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