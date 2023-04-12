ВИДЕО. Автогол защитника. Игрок Шахтера отправил мяч в свои ворота
Георгий Гочолейшвили оформил автогол, но Георгий Судаков быстро исправил ситуацию
В матче чемпионата Украины Львов - Шахтер хозяева на старте второго тайма оформили контратаку, которая завершилась рядом опасных моментов.
Сперва вратарь гостей Анатолий Трубин спас команду после опасного удара, но после этого защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили головой срезал мяч в свои ворота.
Счет стал 1:0, однако вскоре после этого Георгий Судаков не без помощи рикошета сравнял результат.
Львів та Шахтар обмінялися забитими голами у середині другого тайму 👏🏻#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/YgSxoopmsH— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 12, 2023
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