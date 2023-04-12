ВИДЕО. Автогол защитника. Игрок Шахтера отправил мяч в свои ворота

В матче чемпионата Украины Львов - Шахтер хозяева на старте второго тайма оформили контратаку, которая завершилась рядом опасных моментов.

Сперва вратарь гостей Анатолий Трубин спас команду после опасного удара, но после этого защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили головой срезал мяч в свои ворота.

Счет стал 1:0, однако вскоре после этого Георгий Судаков не без помощи рикошета сравнял результат.