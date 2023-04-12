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Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 15:32 | Обновлено 12 апреля 2023, 15:35
1514
0

ВИДЕО. Автогол защитника. Игрок Шахтера отправил мяч в свои ворота

Георгий Гочолейшвили оформил автогол, но Георгий Судаков быстро исправил ситуацию

12 апреля 2023, 15:32 | Обновлено 12 апреля 2023, 15:35
1514
0
ВИДЕО. Автогол защитника. Игрок Шахтера отправил мяч в свои ворота
ФК Шахтер

В матче чемпионата Украины Львов - Шахтер хозяева на старте второго тайма оформили контратаку, которая завершилась рядом опасных моментов.

Сперва вратарь гостей Анатолий Трубин спас команду после опасного удара, но после этого защитник Шахтера Георгий Гочолейшвили головой срезал мяч в свои ворота.

Счет стал 1:0, однако вскоре после этого Георгий Судаков не без помощи рикошета сравнял результат.

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Шахтер Донецк Львов Гиорги Гочолеишвили Львов - Шахтер Георгий Судаков
Источник Sport.ua
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