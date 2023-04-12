Возвращение Буяльского, 5 игроков Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером

14 апреля «Динамо» проведет матч чемпионата Украины против «Руха», а на поле сможет вернуться хавбек Виталий Буяльский, который отбыл дисквалификацию в три игры за удаление в поединке против «Днепра-1».

Однако пяти игрокам киевской команды нужно быть особо осторожными в матче с «Рухом». Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Владимир Шепелев сейчас имеют по три желтые карточки.

Предупреждение в игре с «Рухом» будет означать, что они пропустят следующий тур и матч против «Шахтера». Битва с командой Игора Йовичевича состоится 22 апреля.