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  4. Возвращение Буяльского, 5 игроков Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 15:11 |
2097
0

Возвращение Буяльского, 5 игроков Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером

Пяти игрокам нужно быть внимательным в плане желтых карточек

12 апреля 2023, 15:11 |
2097
0
Возвращение Буяльского, 5 игроков Динамо рискуют пропустить матч с Шахтером
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

14 апреля «Динамо» проведет матч чемпионата Украины против «Руха», а на поле сможет вернуться хавбек Виталий Буяльский, который отбыл дисквалификацию в три игры за удаление в поединке против «Днепра-1».

Однако пяти игрокам киевской команды нужно быть особо осторожными в матче с «Рухом». Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак и Владимир Шепелев сейчас имеют по три желтые карточки.

Предупреждение в игре с «Рухом» будет означать, что они пропустят следующий тур и матч против «Шахтера». Битва с командой Игора Йовичевича состоится 22 апреля.

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Динамо Киев Рух Львов Шахтер Донецк Виталий Буяльский Александр Сирота Джастин Лонвейк Александр Тымчик Владислав Дубинчак Владимир Шепелев
Источник ФК Динамо Киев
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