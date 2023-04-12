Украина. Премьер лига12 апреля 2023, 14:45 |
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Серьезная травма? Хавбек Шахтера был заменен в первом тайме матча УПЛ
Дмитрий Крыськив получил повреждение
12 апреля 2023, 14:45 |
2944
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В матче УПЛ «Львов» - «Шахтер» повреждение получил полузащитник гостей Дмитрий Крыськив, который травмировал ногу после столкновения с соперником.
Крыськив не сумел сам покинуть поле, его увезли на спецмашине. Вместо Дмитрия на поле вышел Олег Очеретько. Сейчас «Шахтер» не может рассчитывать на травмированных Марьяна Шведа, Александра Зубкова и Ивана Петряка.
Крыськив в нынешнем сезоне УПЛ забил 5 голов в 12-ти матчах.
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