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  4. Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
12 апреля 2023, 12:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 12:15
255
0

Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Кьяссо

12 апреля 2023, 12:05 | Обновлено 12 апреля 2023, 12:15
255
0
Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире ITF W60 в Кьяссо.

В первом раунде украинка сразится с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии (№160 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Селин Наеф – Симона Валтерт. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Александры Эала (№215 WTA) или Александры Игнатик (№217 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн Елена-Габриэла Русе ITF Кьяссо
Источник Sport.ua
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