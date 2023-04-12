Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире ITF W60 в Кьяссо.

В первом раунде украинка сразится с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии (№160 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Селин Наеф – Симона Валтерт. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Александры Эала (№215 WTA) или Александры Игнатик (№217 WTA).

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