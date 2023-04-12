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Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 10:19 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:31
785
0

Сергей ДИРЯВКА: «Повезло, что Кучеревский не узнал меня после стрижки»

Бывший игрок сборной Украины рассказал, как едва не лишился карьеры из-за прически

12 апреля 2023, 10:19 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:31
785
0
Сергей ДИРЯВКА: «Повезло, что Кучеревский не узнал меня после стрижки»
СК Днепр-1. Сергей Дирявка

Бывший защитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Дирявка поделился воспоминаниями о легендарном тренере днепровской команды Евгении Кучеревском.

«Вспоминается первая тренировка. Группу игроков из интерната, в которую включили и меня, пригласили на одну из тренировок с дублем. А тогда были в моде прически «металлического направления». Я увлекся. У меня такой хаер (длинные волосы – прим.) тогда был – просто не представляете.

И вот захожу я в автобус, Кучеревский так на меня посмотрел и говорит: «Чтобы этого парня завтра с нами не было». Когда я это услышал, такое было состояния, как будто бы в автобусе меня подстригли. На следующий день я привел себя в порядок – подстригся коротко. Повезло, что Мефодьич просто не узнал меня», - сказал Дирявка.

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Евгений Кучеревский Сергей Дирявка
Источник FanDay
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