Сергей ДИРЯВКА: «Повезло, что Кучеревский не узнал меня после стрижки»
Бывший игрок сборной Украины рассказал, как едва не лишился карьеры из-за прически
Бывший защитник «Днепра» и сборной Украины Сергей Дирявка поделился воспоминаниями о легендарном тренере днепровской команды Евгении Кучеревском.
«Вспоминается первая тренировка. Группу игроков из интерната, в которую включили и меня, пригласили на одну из тренировок с дублем. А тогда были в моде прически «металлического направления». Я увлекся. У меня такой хаер (длинные волосы – прим.) тогда был – просто не представляете.
И вот захожу я в автобус, Кучеревский так на меня посмотрел и говорит: «Чтобы этого парня завтра с нами не было». Когда я это услышал, такое было состояния, как будто бы в автобусе меня подстригли. На следующий день я привел себя в порядок – подстригся коротко. Повезло, что Мефодьич просто не узнал меня», - сказал Дирявка.
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