Украина12 апреля 2023, 09:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:02
8652
2
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
Бывший теннисист – о казни украинского военнопленного
12 апреля 2023, 09:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:02
8652
2
Экс-лидер украинского тенниса Александр Долгополов прокомментировал казнь украинского военнопленного российскими солдатами.
«Россияне обезглавили украинского солдата. Это нужно показать всем клоунам, которые держат спорт подальше от политики, без размытия. Это просто политика, не правда ли?
Также удивительно, что до сих пор мы не можем получить современные самолеты и ракеты большой дальности для борьбы с этим злом», - написал Долгополов.
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