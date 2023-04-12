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  4. ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
Украина
12 апреля 2023, 09:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:02
8652
2

ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?

Бывший теннисист – о казни украинского военнопленного

12 апреля 2023, 09:57 | Обновлено 14 апреля 2023, 00:02
8652
2
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Долгополов

Экс-лидер украинского тенниса Александр Долгополов прокомментировал казнь украинского военнопленного российскими солдатами.

«Россияне обезглавили украинского солдата. Это нужно показать всем клоунам, которые держат спорт подальше от политики, без размытия. Это просто политика, не правда ли?

Также удивительно, что до сих пор мы не можем получить современные самолеты и ракеты большой дальности для борьбы с этим злом», - написал Долгополов.

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Источник Twitter
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Комментарии 2
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GloryUkraine
Я не зміг подивитися це відео. Здавалося що жорстокість має межу, але рашистська жорстокість ні. А скільки подібних злодіянь рашистські паскуди не знімають на камери?
😡😡😡😡😡
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Gambie
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