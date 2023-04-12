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12 апреля 2023, 00:55 |
41
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

Важные события во всех видах спорта

12 апреля 2023, 00:55 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Львов – Шахтер

Favbet 24.00 – 9.10 – 1.11

22:00 Милан – Наполи

Favbet 2.73 – 3.34 – 2.85

22:00 Реал – Челси

Favbet 1.72 – 4.04 – 5.35

ТЕННИС

14:00 Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе

Favbet 1.59 – 2.25

ГАНДБОЛ

21:45 Испания (Ж) – Австрия (Ж)

Favbet 1.26 – 10.00 – 5.10

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Источник Sport.ua
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