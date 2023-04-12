СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

В среду, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

14:00 Львов – Шахтер

24.00 – 9.10 – 1.11

22:00 Милан – Наполи

2.73 – 3.34 – 2.85

22:00 Реал – Челси

1.72 – 4.04 – 5.35

ТЕННИС

14:00 Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе

1.59 – 2.25

ГАНДБОЛ

21:45 Испания (Ж) – Австрия (Ж)

1.26 – 10.00 – 5.10