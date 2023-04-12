Лига чемпионов12 апреля 2023, 00:55 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Важные события во всех видах спорта
12 апреля 2023, 00:55 |
41
0
В среду, 12 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
14:00 Львов – Шахтер
22:00 Милан – Наполи
22:00 Реал – Челси
ТЕННИС
14:00 Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе
ГАНДБОЛ
21:45 Испания (Ж) – Австрия (Ж)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2023, 19:22 2
Украинский футболист «Жироны» опубликовал сториз в своем Instagram
Футбол | 11 апреля 2023, 12:59 9
Футбольный эксперт – об упущенном моменте команды Виктора Цыганкова в матче с «Барселоной»
Другие виды | 11.04.2023, 19:53
Футбол | 12.04.2023, 01:23
Футбол | 11.04.2023, 09:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.04.2023, 12:24 13
10.04.2023, 18:25 20
11.04.2023, 21:40 11
11.04.2023, 20:21 14
10.04.2023, 12:42 1
10.04.2023, 20:23 2
10.04.2023, 23:57 12
11.04.2023, 19:36 12