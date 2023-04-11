ВИДЕО. Разгром Баварии в Манчестере! Холанд забил третий гол хозяев поля

Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».

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Хозяева поля забили третий гол на 77-й минуте. Эрлинг Холанд после скидки от партнера точным ударом завершил комбинацию команды.

Это 11-й гол Холанда в текущем розыгрыше ЛЧ и 45-й забитый мяч, если учитывать все клубные турниры сезона.

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 77 мин.