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Лига чемпионов
11 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:24
613
0

ВИДЕО. Разгром Баварии в Манчестере! Холанд забил третий гол хозяев поля

Феноменальный норвежец не мог уйти с поля без забитого гола в ЛЧ

11 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 12 апреля 2023, 00:24
613
0
ВИДЕО. Разгром Баварии в Манчестере! Холанд забил третий гол хозяев поля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».

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Хозяева поля забили третий гол на 77-й минуте. Эрлинг Холанд после скидки от партнера точным ударом завершил комбинацию команды.

Это 11-й гол Холанда в текущем розыгрыше ЛЧ и 45-й забитый мяч, если учитывать все клубные турниры сезона.

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 77 мин.

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Бавария Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Бавария
Источник Sport.ua
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