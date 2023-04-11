ВИДЕО. Ман Сити удвоил перевес. Бернарду Силва забил с навеса от Холанда

Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».

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В середине второго тайма хозяева поля удвоили перевес. На 70-й минуте Бернарду Силва забил после точной навесной передачи от Эрлинга Холанда.

ГОЛ! 2:0. Бернарду Силва, 70 мин.