Лига чемпионов11 апреля 2023, 23:33 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:41
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ВИДЕО. Ман Сити удвоил перевес. Бернарду Силва забил с навеса от Холанда
В матче 1/4 финала ЛЧ хозяева поля забили второй гол на 70-й минуте
11 апреля 2023, 23:33 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:41
277
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Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».
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В середине второго тайма хозяева поля удвоили перевес. На 70-й минуте Бернарду Силва забил после точной навесной передачи от Эрлинга Холанда.
ГОЛ! 2:0. Бернарду Силва, 70 мин.
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