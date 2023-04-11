Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ман Сити удвоил перевес. Бернарду Силва забил с навеса от Холанда
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 23:33 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:41
277
0

ВИДЕО. Ман Сити удвоил перевес. Бернарду Силва забил с навеса от Холанда

В матче 1/4 финала ЛЧ хозяева поля забили второй гол на 70-й минуте

11 апреля 2023, 23:33 | Обновлено 11 апреля 2023, 23:41
277
0
ВИДЕО. Ман Сити удвоил перевес. Бернарду Силва забил с навеса от Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Баварию».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В середине второго тайма хозяева поля удвоили перевес. На 70-й минуте Бернарду Силва забил после точной навесной передачи от Эрлинга Холанда.

ГОЛ! 2:0. Бернарду Силва, 70 мин.

По теме:
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи
Высокий уровень владения мячом. Назван лучший в матче Ман Сити и Баварии
Реал – Челси. Текстовая трансляция матча
Бавария Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария Бернарду Силва Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
Футбол | 11 апреля 2023, 20:21 14
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник

Сотрудничество на 10 лет – это что-то новенькое…

Украинский велогонщик погиб, защищая Украину под Бахмутом
Другие виды | 11 апреля 2023, 20:23 2
Украинский велогонщик погиб, защищая Украину под Бахмутом
Украинский велогонщик погиб, защищая Украину под Бахмутом

Константин Денека был членом велокоманды Leader Citroen Team

ВИДЕО. Разгром Баварии в Манчестере! Холанд забил третий гол хозяев поля
Футбол | 11.04.2023, 23:43
ВИДЕО. Разгром Баварии в Манчестере! Холанд забил третий гол хозяев поля
ВИДЕО. Разгром Баварии в Манчестере! Холанд забил третий гол хозяев поля
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Другие виды | 11.04.2023, 19:36
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Футбол | 11.04.2023, 10:00
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Несбыточная мечта Си Цзиньпина: Китай на вершине мирового футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
10.04.2023, 20:23 2
Другие виды
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
Судью матча Ливерпуль – Арсенал отстранили от работы. Он ударил игрока
10.04.2023, 14:48 6
Футбол
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 5
Баскетбол
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
10.04.2023, 12:07 18
Футбол
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
11.04.2023, 02:02
Футбол
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
10.04.2023, 03:41 3
Бокс
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
11.04.2023, 12:24 13
Война
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
10.04.2023, 10:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности