Фрэнк ЛЭМПАРД: «Реал – фаворит? Да. Я уважаю всю их команду»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящий первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«У них есть молодые игроки, но есть и игроки, которые многого добились. Это не является что-то новым для них. Четвертьфинал – это повод показать, что мы действительно можем играть на высоком уровне.

Неделю назад я не мог представить, что буду здесь. Это огромная честь для меня. Невероятный вызов для меня и клуба. С нетерпением жду этого.

Мы должны сыграть очень дисциплинированно, нам следует быть очень надёжными в обороне, и в то же время мы должны продемонстрировать свои сильные стороны в атаке. Порой менталитет важнее всего, поэтому мы должны верить в успех. Мы должны остаться в игре по итогам первого матча, чтобы решить исход в свою пользу в ответной встрече на своём поле.



Кого бы я выделил в составе Реала? Как только я назову несколько имён, вы тут же спросите меня о других. Я уважаю всю их команду, но особенно выделил бы Бензема, Модрича, Кросса и Винисиуса Жуниора.

Реал – фаворит? Да. В футболе нет лучшей мотивации, чем пытаться доказать, что люди ошибаются. Это хороший вызов. Футбол – это давление, и если вы не можете с этим справиться, это значит только одно: вы не представляете большой клуб и не являетесь большим игроком».

Первый матч четвертьфинала главного клубного европейского турнира между «Реалом» и «Челси» состоится 12 апреля в 22:00 по Киеву.