ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с хавбеком сборной Германии

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о продлении контракт с полузащитником сборной Германии Юлианом Брандтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Предыдущий контракт Брандта с «Боруссией» истекал летом 2024 года. Интерес к игроку проявляли «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Брандт выступает за «Боруссию» Дортмунд с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 5 ассистов в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.