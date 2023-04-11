Германия11 апреля 2023, 18:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с хавбеком сборной Германии
Юлиан Брандт останется в клубе
11 апреля 2023, 18:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:21
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«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о продлении контракт с полузащитником сборной Германии Юлианом Брандтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Предыдущий контракт Брандта с «Боруссией» истекал летом 2024 года. Интерес к игроку проявляли «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Брандт выступает за «Боруссию» Дортмунд с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 5 ассистов в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
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