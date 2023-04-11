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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с хавбеком сборной Германии
Германия
11 апреля 2023, 18:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:21
427
0

ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с хавбеком сборной Германии

Юлиан Брандт останется в клубе

11 апреля 2023, 18:57 | Обновлено 11 апреля 2023, 19:21
427
0
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд продлила контракт с хавбеком сборной Германии
ФК Боруссия Дортмунд. Юлиан Брандт

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила о продлении контракт с полузащитником сборной Германии Юлианом Брандтом. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

Предыдущий контракт Брандта с «Боруссией» истекал летом 2024 года. Интерес к игроку проявляли «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Брандт выступает за «Боруссию» Дортмунд с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 9 голов и 5 ассистов в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

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Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт продление контракта
Источник ФК Боруссия Дортмунд
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