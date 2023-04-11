Белинский вышел в 1/8 финала турнира ITF в Турции

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№585 АТР) на турнире ITF M15, который стартовал в Анталье (Турция), одержал победу в первом круге.

Противостоял Белинскому бразилец Игор Хименес (№990 АТР). Уроженец Донецка отпраздновал победу в трех сетах – 3:6, 6:2, 6:2.

ITF M15 Анталья 11. Грунт. 1/16 финала

Вячеслав Белинский (Украина) – Игор Хименес (Бразилия) – 3:6, 6:2, 6:2