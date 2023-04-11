Australian Open11 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 11 апреля 2023, 17:41
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Белинский вышел в 1/8 финала турнира ITF в Турции
Украинец стартовал с победы в Анталье
11 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 11 апреля 2023, 17:41
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Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№585 АТР) на турнире ITF M15, который стартовал в Анталье (Турция), одержал победу в первом круге.
Противостоял Белинскому бразилец Игор Хименес (№990 АТР). Уроженец Донецка отпраздновал победу в трех сетах – 3:6, 6:2, 6:2.
ITF M15 Анталья 11. Грунт. 1/16 финала
Вячеслав Белинский (Украина) – Игор Хименес (Бразилия) – 3:6, 6:2, 6:2
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