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  4. Белинский вышел в 1/8 финала турнира ITF в Турции
Australian Open
11 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 11 апреля 2023, 17:41
63
0

Белинский вышел в 1/8 финала турнира ITF в Турции

Украинец стартовал с победы в Анталье

11 апреля 2023, 17:38 | Обновлено 11 апреля 2023, 17:41
63
0
Белинский вышел в 1/8 финала турнира ITF в Турции
ФТУ. Вячеслав Белинский

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (№585 АТР) на турнире ITF M15, который стартовал в Анталье (Турция), одержал победу в первом круге.

Противостоял Белинскому бразилец Игор Хименес (№990 АТР). Уроженец Донецка отпраздновал победу в трех сетах – 3:6, 6:2, 6:2.

ITF M15 Анталья 11. Грунт. 1/16 финала

Вячеслав Белинский (Украина) – Игор Хименес (Бразилия) – 3:6, 6:2, 6:2

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Вячеслав Белинский ITF Анталья
Источник Sport.ua
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