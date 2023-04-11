Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Очень хотим выиграть трофей Лиги чемпионов»

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Знаем, что это Лига чемпионов. Понимаем, какого уважения к себе требует этот турнир. Каждая команда, каждый матч, который вы проводите... Вас могут выбить из турнира, даже если вы плохо проведете 20 минут в двухматчевом противостоянии. Мы хорошо это понимаем и с уважением относимся к турниру. Мы оказались среди восьми лучших команд и очень хотим выиграть трофей», - сказал Кепа.

Напомним, матч «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.