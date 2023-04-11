Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Очень хотим выиграть трофей Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
11 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:57
210
1

Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Очень хотим выиграть трофей Лиги чемпионов»

Вратарь «Челси» – о главной цели на сезон

11 апреля 2023, 16:54 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:57
210
1
Кепа АРРИСАБАЛАГА: «Очень хотим выиграть трофей Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Знаем, что это Лига чемпионов. Понимаем, какого уважения к себе требует этот турнир. Каждая команда, каждый матч, который вы проводите... Вас могут выбить из турнира, даже если вы плохо проведете 20 минут в двухматчевом противостоянии. Мы хорошо это понимаем и с уважением относимся к турниру. Мы оказались среди восьми лучших команд и очень хотим выиграть трофей», - сказал Кепа.

Напомним, матч «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
Томас ТУХЕЛЬ: «Показатели Холанда очень впечатляют»
Анчелотти намерен отработать контракт с Реалом
Андре ОНАНА: «Интер стремится выиграть все»
Реал Мадрид Челси Лига чемпионов Реал - Челси Кепа Аррисабалага
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент
Футбол | 11 апреля 2023, 10:49 4
Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент
Владелец ФК Львов хотел продать клуб. Сделка сорвалась в последний момент

Богдан Копытко остается собственником клуба

ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб
Футбол | 11 апреля 2023, 07:21 0
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб
ОФИЦИАЛЬНО. Лестер назначил нового тренера, Терри вошел в штаб

Новым тренером стал Дин Смит

Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Футбол | 10.04.2023, 18:25
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Футбол | 11.04.2023, 12:59
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
Футбол | 11.04.2023, 09:27
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
ВИДЕО. Не отдал на Цыганкова. Игрок Жироны «плакал в раздевалке»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
rozalievka
Поттер тоже хотел)
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
10.04.2023, 10:40 5
Футбол
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
10.04.2023, 09:10
Теннис
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
09.04.2023, 20:25 15
Футбол
Женский ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир победой над Литвой
Женский ЧМ по хоккею. Украина завершила турнир победой над Литвой
09.04.2023, 18:45 4
Хоккей
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
10.04.2023, 13:11 23
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
09.04.2023, 18:17 3
Футбол
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
Арум назвал одного возможного соперника Тайсона Фьюри
10.04.2023, 03:41 3
Бокс
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
11.04.2023, 08:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности