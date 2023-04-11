Андре ОНАНА: «Интер стремится выиграть все»

Голкипер «Интера» Андре Онана накануне матча с «Бенфикой» заявил, что команда стремится выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне:

«Я в отличном клубе, и я очень счастлив здесь. Здесь есть важные игроки, лучшие игроки, которые знают, как тебе помочь, как Самир, который здесь является легендой. Он много сделал для клуба, и каждый день тренироваться с ним – это честь.

Наши отношения замечательные. На личном уровне он мне очень помогает, и я очень рад быть здесь с ним.

Мы дошли до четвертьфинала, и я думаю, что «Интер», этот клуб и его игроки стремятся выиграть все. Так что мы постараемся сделать все, чтобы выиграть как можно больше соревнований.

Независимо от того, дойдем мы до финала или нет, мы всегда будем выкладываться по максимуму. Мы сделаем все возможное, даже если нам это не удастся, мы должны вернуться домой с осознанием того, что мы сделали все, что могли, но футбольные боги были не на нашей стороне».