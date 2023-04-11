Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси хочет расплаты»

Атакующий хавбек лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Похоже, что мы играли с «Реалом» каждый год при моем пребывании в клубе. Это большая команда, и мы очень взволнованы. Мы обыгрывали их в прошлом и готовы к вызову.

В прошлом сезоне все могло сложиться иначе. Мы хотим расплаты, надеюсь, обыграем их. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам нужно быть готовыми обыгрывать сильных соперников», - сказал Пулишич.

Напомним, матч «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля. В прошлом сезоне «пенсионеры» вылетели с Лиги чемпионов, уступив «Реалу» как раз в 1/4 финала.