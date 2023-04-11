Браим ДИАС: «Нас ждет захватывающее сражение»

23-летний полузащитник «Милана» Браим Диас поделился ожиданиями от противостоянии с «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нас ждет интересное противостояние. Мы выиграли скудетто в прошлом году, а «Наполи» в этом сезоне возглавляет таблицу чемпионата с большим отрывом.

Очевидно, трофей почти в их руках. Впереди захватывающее сражение: две итальянские команды, две очень талантливые команды, два больших клуба. Можете себе представить, что это значит для итальянцев», - сказал Диас.

Первый матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.