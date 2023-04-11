Браим ДИАС: «Нас ждет захватывающее сражение»
Хавбек «Милана» – о противостоянии с «Наполи» в Лиге чемпионов
23-летний полузащитник «Милана» Браим Диас поделился ожиданиями от противостоянии с «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Нас ждет интересное противостояние. Мы выиграли скудетто в прошлом году, а «Наполи» в этом сезоне возглавляет таблицу чемпионата с большим отрывом.
Очевидно, трофей почти в их руках. Впереди захватывающее сражение: две итальянские команды, две очень талантливые команды, два больших клуба. Можете себе представить, что это значит для итальянцев», - сказал Диас.
Первый матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У украинца возник конфликт с партнером по команде
Назван вероятный новый наставник национальной мужской команды