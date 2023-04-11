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Лига чемпионов
11 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:21
166
0

Браим ДИАС: «Нас ждет захватывающее сражение»

Хавбек «Милана» – о противостоянии с «Наполи» в Лиге чемпионов

11 апреля 2023, 16:10 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:21
166
0
Браим ДИАС: «Нас ждет захватывающее сражение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

23-летний полузащитник «Милана» Браим Диас поделился ожиданиями от противостоянии с «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нас ждет интересное противостояние. Мы выиграли скудетто в прошлом году, а «Наполи» в этом сезоне возглавляет таблицу чемпионата с большим отрывом.

Очевидно, трофей почти в их руках. Впереди захватывающее сражение: две итальянские команды, две очень талантливые команды, два больших клуба. Можете себе представить, что это значит для итальянцев», - сказал Диас.

Первый матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Браим Диас Милан Милан - Наполи Лига чемпионов Наполи
Источник УЕФА
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