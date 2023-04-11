Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20

«Шахтер» находится в одном шаге от подписания 19-летнего полузащитника «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора U-20 Денила Кастильо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, на игрока также претендовала «Бенфика». Финансовые подробности трансфера не называются.

19-летний Кастильо провел 17 матчей за сборную Эквадора U-20, выступает на позиции опорного полузащитника. Кастильо является воспитанником «ЛДУ Кито» в 2020 году ездил на полгода в аренду в «Атлетико Кин».