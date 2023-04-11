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  4. Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 15:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 15:50
189
1

Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20

Денил Кастильо продолжит карьеру в Украине

11 апреля 2023, 15:47 | Обновлено 11 апреля 2023, 15:50
189
1
Шахтер в шаге от подписания игрока сборной Эквадора U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Денил Кастильо (слева)

«Шахтер» находится в одном шаге от подписания 19-летнего полузащитника «ЛДУ Кито» и сборной Эквадора U-20 Денила Кастильо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, на игрока также претендовала «Бенфика». Финансовые подробности трансфера не называются.

19-летний Кастильо провел 17 матчей за сборную Эквадора U-20, выступает на позиции опорного полузащитника. Кастильо является воспитанником «ЛДУ Кито» в 2020 году ездил на полгода в аренду в «Атлетико Кин».

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Шахтер Донецк Денил Кастильо Фабрицио Романо ЛДУ Кито
Источник Фабрицио Романо
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Умник
Походу академия дала сбой. Если нет никого кто может усилить
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