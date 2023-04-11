Реал нашел замену Лунину в Валенсии
Гиорги Мамардашвили может сменить клуб летом
Второй вратарь «Реала» Андрей Лунин намерен покинуть клуб в конце сезона из-за недостаточного количества игровой практики в Мадриде. В Мадриде уже начали поиски замены 23-летнему украинцу.
По информации испанских СМИ, «Реал» обратил свое внимание на голкипера «Валенсии» Гиорги Мамардашвили. Также в его услугах заинтересован «Лестер».
Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость 22-летнего голкипера сборной Грузии оценивается в 25 миллионов евро.
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