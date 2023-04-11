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  4. Реал нашел замену Лунину в Валенсии
Испания
11 апреля 2023, 14:43 | Обновлено 11 апреля 2023, 14:44
1584
1

Реал нашел замену Лунину в Валенсии

Гиорги Мамардашвили может сменить клуб летом

11 апреля 2023, 14:43 | Обновлено 11 апреля 2023, 14:44
1584
1
Реал нашел замену Лунину в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Второй вратарь «Реала» Андрей Лунин намерен покинуть клуб в конце сезона из-за недостаточного количества игровой практики в Мадриде. В Мадриде уже начали поиски замены 23-летнему украинцу.

По информации испанских СМИ, «Реал» обратил свое внимание на голкипера «Валенсии» Гиорги Мамардашвили. Также в его услугах заинтересован «Лестер».

Контракт Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость 22-летнего голкипера сборной Грузии оценивается в 25 миллионов евро.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Валенсия Гиорги Мамардашвили трансферы трансферы Ла Лиги
Источник DefensaCentral
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