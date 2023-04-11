Асенсио продлит контракт с Реалом

В «Реале» полагают, что Асенсио останется в клубе по окончании сезона. На ситуацию повлиял главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, который несколько раз говорил клуб о желании сохранить Марко.

С полузащитником ведут переговоры о сроке действия нового контракта и зарплате. Считается, что новое соглашение будет рассчитано либо до 2027 года, либо до 2028-го.

Интерес к Асенсио проявляли неназванные клубы АПЛ, а также «Милан» и «Ювентус». Несмотря на это, игрок хочет остаться в «Реале».

Действующий контракт хавбека с «Мадридом» рассчитан до конца этого сезона.