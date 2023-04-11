ATP11 апреля 2023, 13:45 |
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Крутых снялся с грунтового челленджера в Мадриде
Алексей не сыграет в первом круге основы
11 апреля 2023, 13:45 |
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Украинский теннисист Алексей Крутых снялся с проходящего на этой неделе грунтового челленджера в Мадриде.
Сегодня украинец должен был сыграть в первом круге основной сетки против Фредерико Феррейры Сильвы из Португалии. Вместо Крутых с португальцем встретится лаки-лузер Генри Сквайр из Германии.
Отметим, что в последнее время Крутых не показывает высоких результатов и проиграл четыре из пяти последних матчей.
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