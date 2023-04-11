Крутых снялся с грунтового челленджера в Мадриде

Украинский теннисист Алексей Крутых снялся с проходящего на этой неделе грунтового челленджера в Мадриде.

Сегодня украинец должен был сыграть в первом круге основной сетки против Фредерико Феррейры Сильвы из Португалии. Вместо Крутых с португальцем встретится лаки-лузер Генри Сквайр из Германии.

Отметим, что в последнее время Крутых не показывает высоких результатов и проиграл четыре из пяти последних матчей.