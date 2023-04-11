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  4. Крутых снялся с грунтового челленджера в Мадриде
ATP
11 апреля 2023, 13:45 |
179
0

Крутых снялся с грунтового челленджера в Мадриде

Алексей не сыграет в первом круге основы

11 апреля 2023, 13:45 |
179
0
Крутых снялся с грунтового челленджера в Мадриде
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых снялся с проходящего на этой неделе грунтового челленджера в Мадриде.

Сегодня украинец должен был сыграть в первом круге основной сетки против Фредерико Феррейры Сильвы из Португалии. Вместо Крутых с португальцем встретится лаки-лузер Генри Сквайр из Германии.

Отметим, что в последнее время Крутых не показывает высоких результатов и проиграл четыре из пяти последних матчей.

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Алексей Крутых ATP Мадрид
Источник Sport.ua
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