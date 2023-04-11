Артур РУДЬКО: «Игра за Пафос – один из лучших периодов моей карьеры»

Эксголкипер «Динамо» Артур Рудько рассказал, как у него возник вариант с «Пафосом».

– Моему тогдашнему агенту Андрею Михайлову позвонил по телефону Александр Панков и предложил этот вариант. Я благодарен им обоим, что они нашли общий язык, и я очутился там.

– Почему вы все же решили не оставаться в «Динамо»?

– У меня истек контракт и я не хотел его продлевать. Понимал, что при Хацкевиче не буду играть. Было желание поскорее пойти за игровой практикой. Как только возник этот случай, то я им воспользовался.

– Предлагали ли вам продлить контракт в Киеве?

– Я даже уже не помню. Личного разговора с Игорем Суркисом у меня не было, но я его уже и искал. Возможно, я мог остаться, но я не из тех игроков, которые будут просто сидеть и получать зарплату.

– Буквально через два месяца после вашего ухода из «Динамо» Хацкевич был уволен за проваленную квалификацию в Лигу чемпионов. Не жалели о своем решении?

– Мнения были разные. Я понимал, что мог бы доказывать свою профпригодность новому главному тренеру и конкурировать. Однако на тот момент у меня уже был контракт с другим клубом, поэтому никаких разговоров не могло быть по этому поводу.

– Как вы сейчас вспоминаете свой период на Кипре?

– Один из лучших периодов моей карьеры. Стабильно играл в течение трех сезонов, но постоянно хотелось чего-нибудь лучшего. Одним из минусов этого чемпионата является то, что из него тяжело переехать в более сильное первенство. На Кипр приезжают завершать карьеру. У меня был вариант с середняком Турции, но не срослось.

Уровень первенства Кипра высок. Все команды подписывают качественных легионеров, проходных матчей на Кипре нет. Как пример, в этом сезоне наши команды не смогли обыграть клуб АЕК (Ларнака) в еврокубках.