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  4. Артур РУДЬКО: «Игра за Пафос – один из лучших периодов моей карьеры»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 13:13 |
356
0

Артур РУДЬКО: «Игра за Пафос – один из лучших периодов моей карьеры»

Украинский вратарь – о переходе в кипрский клуб

11 апреля 2023, 13:13 |
356
0
Артур РУДЬКО: «Игра за Пафос – один из лучших периодов моей карьеры»
ФК Пафос. Артур Рудько

Эксголкипер «Динамо» Артур Рудько рассказал, как у него возник вариант с «Пафосом».

– Моему тогдашнему агенту Андрею Михайлову позвонил по телефону Александр Панков и предложил этот вариант. Я благодарен им обоим, что они нашли общий язык, и я очутился там.

– Почему вы все же решили не оставаться в «Динамо»?
– У меня истек контракт и я не хотел его продлевать. Понимал, что при Хацкевиче не буду играть. Было желание поскорее пойти за игровой практикой. Как только возник этот случай, то я им воспользовался.

– Предлагали ли вам продлить контракт в Киеве?
– Я даже уже не помню. Личного разговора с Игорем Суркисом у меня не было, но я его уже и искал. Возможно, я мог остаться, но я не из тех игроков, которые будут просто сидеть и получать зарплату.

– Буквально через два месяца после вашего ухода из «Динамо» Хацкевич был уволен за проваленную квалификацию в Лигу чемпионов. Не жалели о своем решении?
– Мнения были разные. Я понимал, что мог бы доказывать свою профпригодность новому главному тренеру и конкурировать. Однако на тот момент у меня уже был контракт с другим клубом, поэтому никаких разговоров не могло быть по этому поводу.

– Как вы сейчас вспоминаете свой период на Кипре?
– Один из лучших периодов моей карьеры. Стабильно играл в течение трех сезонов, но постоянно хотелось чего-нибудь лучшего. Одним из минусов этого чемпионата является то, что из него тяжело переехать в более сильное первенство. На Кипр приезжают завершать карьеру. У меня был вариант с середняком Турции, но не срослось.

Уровень первенства Кипра высок. Все команды подписывают качественных легионеров, проходных матчей на Кипре нет. Как пример, в этом сезоне наши команды не смогли обыграть клуб АЕК (Ларнака) в еврокубках.

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Артур Рудько Динамо Киев Пафос
Источник Украинский футбол
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