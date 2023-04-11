Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1

По информации журналиста Игоря Цыганыка, даже возможный выход в группу Лиги чемпионов не заставит форварда Артем Довбика остаться в «Днепре-1».

Ранее игрок много раз заявлял о желании перебраться в другой чемпионат.

«Довбик настроен уйти после завершения сезона. Но и очень настроен стать чемпионом УПЛ, это его основная мечта в этот момент. Однако он ждет то предложение от зарубежного клуба. И ждет, что «Днепр-1» примет предложение».

«С другой стороны, если «Днепр-1» выйдет в группу Лигу чемпионов... ЛЧ - это, конечно, мечта любого игрока. Но Артем настроен уходить», — сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне УПЛ Довбик забил 17 голов.