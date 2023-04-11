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  4. Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 11:57 |
509
1

Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1

Игрок настроен перебраться в зарубежный чемпионат

11 апреля 2023, 11:57 |
509
1
Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1
ФК Днепр-1. Артем Довбик

По информации журналиста Игоря Цыганыка, даже возможный выход в группу Лиги чемпионов не заставит форварда Артем Довбика остаться в «Днепре-1».

Ранее игрок много раз заявлял о желании перебраться в другой чемпионат.

«Довбик настроен уйти после завершения сезона. Но и очень настроен стать чемпионом УПЛ, это его основная мечта в этот момент. Однако он ждет то предложение от зарубежного клуба. И ждет, что «Днепр-1» примет предложение».

«С другой стороны, если «Днепр-1» выйдет в группу Лигу чемпионов... ЛЧ - это, конечно, мечта любого игрока. Но Артем настроен уходить», — сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне УПЛ Довбик забил 17 голов.

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Днепр-1 Артем Довбик чемпионат Украины по футболу Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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Ему надо  в и на Кипр. Он там будет как Роналду в Саудовской Аравии.
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