Несмотря на перспективы Лиги чемпионов. Довбик настроен уйти из Днепра-1
Игрок настроен перебраться в зарубежный чемпионат
По информации журналиста Игоря Цыганыка, даже возможный выход в группу Лиги чемпионов не заставит форварда Артем Довбика остаться в «Днепре-1».
Ранее игрок много раз заявлял о желании перебраться в другой чемпионат.
«Довбик настроен уйти после завершения сезона. Но и очень настроен стать чемпионом УПЛ, это его основная мечта в этот момент. Однако он ждет то предложение от зарубежного клуба. И ждет, что «Днепр-1» примет предложение».
«С другой стороны, если «Днепр-1» выйдет в группу Лигу чемпионов... ЛЧ - это, конечно, мечта любого игрока. Но Артем настроен уходить», — сказал Цыганык.
В нынешнем сезоне УПЛ Довбик забил 17 голов.
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