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  4. РУДЬКО: «До сих пор не знаю, почему при Хацкевиче потерял место в воротах»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 12:01
663
1

РУДЬКО: «До сих пор не знаю, почему при Хацкевиче потерял место в воротах»

Артур считает, что ему не хватило коммуникации с тренером

11 апреля 2023, 11:59 | Обновлено 11 апреля 2023, 12:01
663
1
РУДЬКО: «До сих пор не знаю, почему при Хацкевиче потерял место в воротах»
ФК Динамо Киев. Артур Рудько

Экс-голкипер «Динамо» Артур Рудько рассказал о том, как потерял место основного вратаря в столичном клубе после прихода Александра Хацкевича.

– Почему к вам пропало доверие?
– Даже сам до сих пор не знаю. На собрании я выиграл конкуренцию и начал сезон в качестве первого номера. В первой игре за Суперкубок мы уступили «Шахтеру» (0:2). Хотя я отношусь к себе самокритично, но считал, что после этого матча буду играть в следующем поединке с Олимпиком в чемпионате. Однако тренер решил, что играть будет Максим Коваль. Так постепенно я вообще перестал попадать в заявку.

– У вас был какой-то разговор с тренером?
– Разговора не было. Может быть, это моя ошибка. Тогда я не думал, что могу подойти к тренеру и что-то у него спросить. Все хотел доказать на поле. Уже когда я стал старше, то понял, что это нормально, когда между игроком и тренером есть диалог. Футболист должен знать, в чем причина. Тогда он сможет сконцентрироваться на своей проблеме и исправить ее. Думаю, если бы я тогда все-таки подошел к тренеру, он бы мне не отказал в разговоре.

– Какими были ваши личные отношения?
– У нас были нормальные отношения, конфликтов не возникало. Я работал на тренировках, но его выбор вратаря на игру постоянно падал на другого. Я пытался искать аренду и хотел уйти, но никаких вариантов не было.

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Артур Рудько Динамо Киев Александр Хацкевич
Источник Украинский футбол
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Mykhailo Stepanov
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