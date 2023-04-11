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  4. Партнер Мудрика на фланге. Челси продлит контракт Чилвелла
Англия
11 апреля 2023, 11:29 | Обновлено 11 апреля 2023, 11:53
206
0

Партнер Мудрика на фланге. Челси продлит контракт Чилвелла

Игрок подпишет контракт на этой неделе

11 апреля 2023, 11:29 | Обновлено 11 апреля 2023, 11:53
206
0
Партнер Мудрика на фланге. Челси продлит контракт Чилвелла
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилвелл

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и левый защитник Бен Чилвелл договорились о подписании нового контракта до лета 2027 года.

Текущий договор истекает в 2025 году.

Сообщается, что несколько клубов проявляют интерес к Чилвеллу, но игрок сборной Англии не хочет покидать лондонскую команду. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 26 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Чилвелл является партнером украинца Михаила Мудрика по левому флангу Синих.

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Бен Чилвелл Челси Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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