Англия11 апреля 2023, 11:29 | Обновлено 11 апреля 2023, 11:53
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Партнер Мудрика на фланге. Челси продлит контракт Чилвелла
Игрок подпишет контракт на этой неделе
11 апреля 2023, 11:29 | Обновлено 11 апреля 2023, 11:53
206
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По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и левый защитник Бен Чилвелл договорились о подписании нового контракта до лета 2027 года.
Текущий договор истекает в 2025 году.
Сообщается, что несколько клубов проявляют интерес к Чилвеллу, но игрок сборной Англии не хочет покидать лондонскую команду. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 26 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Чилвелл является партнером украинца Михаила Мудрика по левому флангу Синих.
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