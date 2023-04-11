Партнер Мудрика на фланге. Челси продлит контракт Чилвелла

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» и левый защитник Бен Чилвелл договорились о подписании нового контракта до лета 2027 года.

Текущий договор истекает в 2025 году.

Сообщается, что несколько клубов проявляют интерес к Чилвеллу, но игрок сборной Англии не хочет покидать лондонскую команду. В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел 26 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Чилвелл является партнером украинца Михаила Мудрика по левому флангу Синих.