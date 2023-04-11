Бразильский гранд хочет подписать экс-хавбека Шахтера

Бразильский «Фламенго» проявляет интерес к 31-летнему опорному полузащитнику Фернандо, который известен в Украине по выступлениям за «Шахтер», а ныне играет в Турции за «Антальяспор».

По информации журналиста Хорхе Николы, интерес «Фламенго» к Фернандо очень сильный, однако пока неясно, согласится ли турецкий клуб отпустить своего игрока.

Фернандо перешел в «Антальяспор» свободным агентом в январе 2022 года, и имеет контракт с клубом до июня 2024-го.

В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги на счету опорника 21 матч, 4 гола и 1 ассист.