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  4. Сачко проиграл восьмому сеяному на челленджере в Мексике
ATP
11 апреля 2023, 10:19 |
91
0

Сачко проиграл восьмому сеяному на челленджере в Мексике

Виталий уступил сопернику из Аргентины

11 апреля 2023, 10:19 |
91
0
Сачко проиграл восьмому сеяному на челленджере в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№288 ATP) завершил выступления на хардовом челленджере в Мексике.

В первом круге основной сетки украинец в двух сетах уступил восьмому сеяному Хуану Пабло Фиковичу из Аргентины (№231 ATP).

Леон. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Хуан Пабло Фикович (Аргентина) – 3:6, 2:6

Отметим, что Фикович до этой встречи проиграл шесть матчей подряд, эта победа для него была лишь второй в 2023 году.

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Виталий Сачко Хуан Пабло Фикович ATP Леон
Источник Sport.ua
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