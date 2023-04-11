ATP11 апреля 2023, 10:19 |
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Сачко проиграл восьмому сеяному на челленджере в Мексике
Виталий уступил сопернику из Аргентины
11 апреля 2023, 10:19 |
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№288 ATP) завершил выступления на хардовом челленджере в Мексике.
В первом круге основной сетки украинец в двух сетах уступил восьмому сеяному Хуану Пабло Фиковичу из Аргентины (№231 ATP).
Леон. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Хуан Пабло Фикович (Аргентина) – 3:6, 2:6
Отметим, что Фикович до этой встречи проиграл шесть матчей подряд, эта победа для него была лишь второй в 2023 году.
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