Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»
Наставник надеется преодолеть свои проблемы
Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что на этот момент наставник «Динамо» Мирча Луческу не собирается покидать команду из-за проблем со здоровьем.
У специалиста диагностировали заболевание суставов.
«Есть определенные проблемы со здоровьем у Мирчи Луческу, но уходить из команды из-за этого он не собирается. Он много процессов контролирует в «Динамо». Надеюсь, он преодолеет проблемы с суставами и еще покажет себя».
«Впереди много важных матчей, особенно против «Шахтера». Я пытался позвонить Луческу в последние дни, но он сейчас не отвечает», — сказал Цыганык.
Ранее сообщалось, что Луческу может пропустить ближайшие матчи команды, но официально такой информации на этот момент нет.
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