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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»
Украина. Премьер лига
11 апреля 2023, 10:29 |
377
0

Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»

Наставник надеется преодолеть свои проблемы

11 апреля 2023, 10:29 |
377
0
Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что на этот момент наставник «Динамо» Мирча Луческу не собирается покидать команду из-за проблем со здоровьем.

У специалиста диагностировали заболевание суставов.

«Есть определенные проблемы со здоровьем у Мирчи Луческу, но уходить из команды из-за этого он не собирается. Он много процессов контролирует в «Динамо». Надеюсь, он преодолеет проблемы с суставами и еще покажет себя».

«Впереди много важных матчей, особенно против «Шахтера». Я пытался позвонить Луческу в последние дни, но он сейчас не отвечает», — сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Луческу может пропустить ближайшие матчи команды, но официально такой информации на этот момент нет.

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Динамо Киев Игорь Цыганык Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу
Источник Циганик LIVE
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