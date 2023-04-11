Игорь ЦЫГАНЫК: «У Луческу есть проблемы, но уходить из Динамо не планирует»

Журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что на этот момент наставник «Динамо» Мирча Луческу не собирается покидать команду из-за проблем со здоровьем.

У специалиста диагностировали заболевание суставов.

«Есть определенные проблемы со здоровьем у Мирчи Луческу, но уходить из команды из-за этого он не собирается. Он много процессов контролирует в «Динамо». Надеюсь, он преодолеет проблемы с суставами и еще покажет себя».

«Впереди много важных матчей, особенно против «Шахтера». Я пытался позвонить Луческу в последние дни, но он сейчас не отвечает», — сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Луческу может пропустить ближайшие матчи команды, но официально такой информации на этот момент нет.