Назначена дата жеребьевки финального раунда Евро-2024

В УЕФА определили дату жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2024 в Германии.

Церемония состоится 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге. Сборная Германии займет первую позицию в группе А и примет участие в матче-открытии на Арене Мюнхен 14 июня 2024 года. В итоге жеребьевки 24 лучших европейских сборных будут распределены по 6 группам.

Продажа билетов на поединки финальной стадии Евро-2024 начнется в День немецкого единства – 3 октября 2023 года, сообщил глава UEFA Events SA Мартин Каллен.

Евро-2024 пройдет в Германии в июне и июле 2024 года. Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

Германия, как страна-хозяин, получила лицензию участника автоматически. Еще 23 пропуска разыгрывают 53 сборные в отборочном турнире в период с марта по ноябрь 2023 года (20 пропусков) и в матчах плей-офф в марте 2024 года (последние 3 пропуска).