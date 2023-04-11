Лига чемпионов11 апреля 2023, 03:40 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля
Важные события во всех видах спорта
11 апреля 2023, 03:40 |
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Во вторник, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Эстония (Ж) – Украина (Ж)
22:00 Бенфика – Интер
22:00 Манчестер Сити – Бавария
ХОККЕЙ
22:00 Швеция (Ж) – Франция (Ж)
ГАНДБОЛ
18:00 Украина (Ж) – Северная Македония (Ж)
БАСКЕТБОЛ
19:00 Прометей – Гамбург
ТЕННИС
13:15 Алексей Крутых – Фредерику Феррейра Силву
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