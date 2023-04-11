СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 апреля

Во вторник, 11 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Эстония (Ж) – Украина (Ж)

18.00 – 7.90 – 1.13

22:00 Бенфика – Интер

2.23 – 3.40 – 3.66

22:00 Манчестер Сити – Бавария

1.77 – 4.12 – 4.84

ХОККЕЙ

22:00 Швеция (Ж) – Франция (Ж)

1.25 – 6.45 – 8.70

ГАНДБОЛ

18:00 Украина (Ж) – Северная Македония (Ж)

1.43 – 8.70 – 3.68

БАСКЕТБОЛ

19:00 Прометей – Гамбург

1.35 – 3.30

ТЕННИС

13:15 Алексей Крутых – Фредерику Феррейра Силву

1.69 – 2.10