Георгий СУДАКОВ: «Самая главная цель – стать чемпионом Украины»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о новом контракте, поддержке болельщиков и целях на сезон.

– Георгий, недавно ты подписал новый контракт с «Шахтером». Насколько рад продолжению сотрудничества?

– Счастлив находиться в таком клубе и отдавать ему все силы! Общались с Дарио Срной и Сергеем Палкиным, они предложили новые условия, и я согласился. Все рады, работаем дальше. Хочу прежде всего дать как можно больше пользы команде, а также имею собственные цели и амбиции, которых стремлюсь достичь вместе с «Шахтером».

– Какие именно цели ставишь перед собой, чего хотел бы добиться?

– В первую очередь, стать чемпионом Украины – это сейчас самая главная цель. Также играть в Лиге чемпионов, забивать голы и делать ассисты.

– От кого получил первое поздравление по поводу подписания нового соглашения?

– От жены – она первой узнала о контракте от меня. Также от родителей. Мистер поздравил: сказал, что я как минимум еще два года должен быть с ним, а дальше будем смотреть. Дарио тоже поздравлял, и вообще много людей. Потом когда узнала команда, все партнеры поздравляли.

– В марте ты стал лучшим игроком «Шахтера» по версии болельщиков. Что это значит для тебя?

– Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Эта поддержка с их стороны, которую я сейчас чувствую, для меня очень важна. А да, ничего особенного – я работаю так же, как работал, и продолжаю делать свое дело. Это признание неслучайно, потому что выдался неплохой месяц – были и голы, и ассисты.

– Сейчас ты являешься одним из молодых лидеров команды. Что мотивирует улучшать свою игру каждый день?

– Наверное, как раз такие игры, как последний матч с «Металлистом»: когда у тебя есть моменты и их не забиваешь, когда ты должен создавать ассисты, то должен добавлять в своей игре. Да и вообще есть немало аспектов, где нужно прогрессировать, – на поле и за его пределами. Еще нужно много работать, поэтому я не думаю о том, являюсь ли я лидером. Работаю над собой, а дальше уже на поле появляется результат.

– Мог ли представить, играя в Академии, что станешь лидером первой команды «Шахтера»?

– Я об этом уже говорил жене и писал друзьям: мол, три года назад даже подумать не мог, что буду играть в Лиге чемпионов за «Шахтер», за национальную сборную Украины. Не мог об этом мечтать, но верил. И когда ты веришь в это и много работаешь, все получится.

– Впереди два важных матча со «Львовом». Какое настроение у команды и что можешь сказать о сопернике?

– Еще не разбирали «Львов», сегодня начнем над этим работать. Видел, вчера они играли с «Днепром-1», уступили 2:5. Знаю, что это довольно крепкая команда, а сейчас у них сменился тренер. Полагаю, простых игр сейчас уже нет в чемпионате – каждый матч будет на вес золота. У нас осталось 11 поединков, где должны побеждать , поэтому настраиваемся на предстоящую игру максимально.